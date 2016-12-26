الأضارع يسحق طبرجل برباعية ويتأهل لنهائي بطولة الجوف

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المواطن – متعب النماصي – الجوف

فاز فريق ثانوية الأضارع التابع لمكتب التعليم بدومة الجندل على فريق ثانوية البيان الأهلية التابعة لمكتب تعليم طبرجل صباح اليوم الاثنين بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يتأهل الأضارع ويقابل فريق ثانوية عبدالرحمن السديري على المباراة النهائية صباح غد الثلاثاء ، والتي يرعاها مدير عام التعليم بمنطقة الجوف فواز الجعفر على ملاعب نادي العروبة.

وتأتي هذه المباريات ضمن منافسات بطولة كرة القدم المركزية للمرحلة الثانوية للمدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف.

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