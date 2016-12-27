الأنصاري: قدّمنا مباراة ممتازة.. وهذا موقفي من التجديد!

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المواطن ـ محمد سلام

أكد المحترف الكويتي في صفوف نادي الاتحاد، فهد الأنصاري، أن العميد قدّم مباراة رائعة أمام النادي الأهلي في نصف نهائي كأس ولي العهد، والتي انتهت بفوز العميد وتأهله للمباراة النهائية أمام نادي النصر، كاشفًا أنه وحتى الآن لم يحدث أي تطورات في تجديد العقد مع النادي.

وقال الأنصاري، في تصريحاته عقب نهاية اللقاء،: “سيطرنا على المباراة في الشوط الأول، والأهلي استغل فقداننا للتركيز خلال الشوط الثاني وسجل هدفين”، وتابع: “قدمّنا مباراة ممتازة، والوصول للنهائي ليس غريبًا على نادي الاتحاد وبإذن الله نتوج باللقب”.

وأنهى بقوله: “أشكر جمهور الاتحاد على رغبته باستمراري مع الفريق، وحتى الآن لم تحدث أي تطورات في تجديد عقدي”.

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