الأهلاوية لـ”المولد”: ننتظرك !

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المواطن ـمحمد سلام

أبدت جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترحيبها الكبير بالأنباء المتداولة بقوة حول إنهاء إدارة الراقي لصفقة اللاعب سعيد المولد من صفوف الرائد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث ذكرت تلك المصادر أن المولد سيوقع عقدًا مع الأهلي حتى عام 2020 خلال الأيام المقبلة.

وأكد الأهلاوية أن سعيد المولد من أبناء النادي، وأنه أثبت خلال الفترة الماضية عشقه واحترامه للكيان الأهلاوي، موضحين أن اللاعب سيكون إضافة قوية للجبهة اليمنى في الفريق، في ظل هبوط مستوى عقيل بلغيث وأمير كردي.

وكانت المصادر قد أوضحت أن مدرب الأهلي، السويسري كريستيان جروس، طلب ضم المولد لتدعيم صفوف الفريق الذي يُنافس بكل قوة للحفاظ علي مكتسبات الموسم الماضي.

وكان سعيد المولد قد شارك مع الرائد هذا الموسم بدوري جميل في 11 مباراة، وأحرز خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد.