الإثنين .. راتب برج الجدي المُنتظر مختلف شكلًا ومضمونًا بسبب “ميزتين”

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المواطن – عبد الرحمن دياب – الرياض

راتب مختلف هذه المرة، شكلًا بعد العملة الجديدة ومضمونًا، لأنه الأول بعد إقرار الميزانية الجديدة لعام 2017 التي أتت بشفافية كبيرة، وبرامج تهدف إلى حماية محدودي الدخل.

وينتظر السعوديون راتب هذا الشهر -برج الجدي- المقرر إيداعه في حسابات موظفي الدولة بعد غد، الإثنين، الموافق الخامس من برج الجدي، ٢٧ ربيع الأول، ٢٦ ديسمبر.

ويأتي الراتب بميزتين لم يتكرّرا سابقًا، حيث يعد الراتب الأخير في الرواتب المعتمدة للميزانية السابقة 2016، بالإضافة إلى كونه الأول مع بدء الإصدار السادس الجديد للعملة الجديدة.

كما يتميَّز الإصدار الجديد للعملة بأنه أقوى العلامات الأمنية، حيث يعد بالأمان نفسه لدى العملة الأمريكية، وأيضًا تتضمّن الفئات علامة يستطيع المكفوفون من خلالها معرفة نوع العملة.

وينظر السعوديون إلى الراتب الجديد على أنه مختلف هذه المرة، خاصةً أنهم يترقبون العام المالي الجديد ببرامجه التي أتت لحماية البسطاء منهم، وذلك عبر برنامج حساب المواطن الذي يقدم دعمًا ماليًا للأكثر احتياجًا.