الإحصاء تنفي صحة “السعوديات الموظّفات أكثر طلاقًا من العاطلات”

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المواطن – الرياض

ردَّ المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج اليوم، السبت، على ما تم نشره في إحدى الصحف تحت عنوان: “السعوديات الموظّفات أكثر طلاقًا من العاطلات”، والمبني على تقرير مسح القوى العاملة للربع الثالث من العام 2016 الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بشكلٍ دوري، وما تضمّنه الخبر ونُسِب إلى الهيئة بأن عمل المرأة أحد أهم مسبّبات الطلاق في المملكة، موضحًا أن ما تم ذكره هو وجهة نظر الصحيفة فقط، كونه استنتاج شخصي للقائمين على المادة الصحفية المنشورة.

كما أضاف أن التقرير الصادر عن الهيئة لم يذكر أن عمل المرأة هو أحد أهم مسبّبات الطلاق، مشددًا على أن للإحصاء، وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 13/1/1437هـ، هي المرجع الرسمي الوحيد للإحصاءات والمعلومات في المملكة، ولا يدخل من ضمن مهامها ومسؤولياتها تقديم تحليل البيانات الإحصائية للإعلام.