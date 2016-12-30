الإصابة تبعد فاسكيز وكوفاسيتش عن ريال مدريد

المواطن- نت

......

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني الخميس، أنه سيفتقد جهود لاعبي خط الوسط لوكاس فاسكيز والكرواتي ماتيو كوفاسيفيتش، اللذين أصيبا خلال كأس العالم للأندية التي أحرزها النادي هذا الشهر في اليابان.

وأصيب فاسكيز في فخذه الأيمن في المباراة النهائية التي فاز فيها النادي الملكي على كاشيما إنتلرز الياباني 4-2 بعد التمديد.

وتسبب لاعب الوسط الإسباني بركلة جزاء التي سجل منها النادي هدف التعادل 2-2، قبل أن يستبدل في الدقيقة 81 بإيسكو.

وفي حين لم يحدد النادي المدة التي يحتاجها فاسكيز للتعافي من الإصابة، ذكرت صحيفة “آس” أن ذلك قد يتطلب أربعة أسابيع، ما يعني غياب فاسكيز عن مباراتي الدور ثمن النهائي من كأس إسبانيا ضد إشبيلية، والمباريات الثلاثة الأولى في الدوري في 2017، ضد غرناطة وإشبيلية مجددا وملقة.

أما كوفاسيتش، فتعرض لالتواء في الكاحل وسيغيب على الأرجح عن المباراة الأولى ضد إشبيلية بحسب صحيفتي “آس” و”ماركا”.

وبعد 17 مرحلة من الدوري الإسباني، يتصدر ريال مدريد الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن غريمه برشلونة حامل اللقب، إلا أن لديه مباراة مؤجلة ضد فالنسيا على ملعب الأخير في 22 فبراير.

الأكثر مشاهدة