الاتحاد السعودي يُعلن خصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد

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المواطن ـ محمد سلام

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تلقيه خطاباً من الفيفا مرفق به القرار الصادر من لجنة الانضباط بالفيفا بخصم (3) نقاط من رصيد نادي الاتحاد في الدوري المحلي.

وكان رئيس اللجنة الاعلامية باتحاد الكرة السعودي ونائب رئيس الاتحادين الاسيوي والعربي للصحافة الرياضية، طلال آل الشيخ، قد أكد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن حسم نقاط الاتحاد والتي جاءت بقرار من الفيفا حسب ما أكد في التغريدات.

ونشر آل الشيخ تغريدات تخص الحسم والتي جاء نصها : “وصل خطاب من الفيفا بشان حسم ٣ نقاط من الاتحاد لعدم سداده كامل مستحقات اللاعب الارجنتيني دانيال اليخاندرو وتمت مخاطبة النادي لأخذ مرئياتهم”، واضاف : “ستتم مخاطبة الفيفا بمرئيات ودفوعات النادي قبل التنفيذ”.