الاتحاد يوقع عقد رعاية جديد لـ4 سنوات

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المواطن ـ محمد سلام

أتمت إدارة نادي الاتحاد بشكل رسمي إجراءات توقيع عقد الرعاية مع شركة يونيون آير، إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف، وذلك لمدة 4 مواسم رياضية، انطلاقًا من الموسم الرياضي الجاري، وسيظهر شعار الشركة أسفل الظهر على قمصان الفريق الكروي الأول.

وقال المركز الإعلامي للاتحاد: “بهذه المناسبة رحّب عضو مجلس الإدارة مسؤول ملف الاستثمار خالد تميرك بانضمام شركة يونيون آير إلى كوكبة الشركات الراعية لنادي الاتحاد، متمنيًا أن تكون هذه الشراكة فاتحة خير للنادي والشركة”.

من جانبه، أكد المدير العام لشركة يونيون آير، فادي زقزوق، أن الدخول في هذه الشراكة مع نادي الاتحاد يأتي لعراقة هذا النادي وتاريخه وشعبيته الكبيرة محليًّا وعربيًّا وآسيويًّا، معلنًا بدوره عن انطلاق منتجات يونيون آير السعودية للأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف في المملكة، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح أول معرض ليونيون آير في مدينة جدة خلال الأسابيع المقبلة.

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