الانضباط تغرم الأهلي بـ 150 ألف ريال وتوقف سلمان الفرج أربع مباريات

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المواطن – الرياض

غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الأهلي (150,000) ريال بسبب قذف جمهور النادي لاعبي فريق الاتحاد في بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم ، وفقاً لتقرير مراقب المباراة .

ويعد القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم .

كما قبلت اللجنة احتجاج نادي الهلال شكلاً ورفضه موضوعاً على قرار مسؤول المباراة القاضي بمنح اللاعب سلمان محمد الفرج البطاقة الصفراء الأولى في مباراته مع النصر بمسابقة كأس ولي العهد ، مع مصادرة رسوم الاحتجاج لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ، ويعد القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط .

وبعد ثبوت مخالفة اللاعب سلمان الفرج ، قررت اللجنة إيقافه أربع مباريات رسمية ، بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي مباراة واحدة المترتب من اللائحة ذاتها في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها، وفي جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة ، ليبتعد عن الملاعب 5 مباريات ، مع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال .

ويعد القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط .

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