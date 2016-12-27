البطالة ترتفع في اليابان لأول مرة خلال 3 أشهر

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المواطن – نت

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في البلاد للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر إلى 3.1%.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، إن معدل البطالة بلغ 1ر3% في نوفمبر مقارنة بـ 0ر3% في الشهر الماضي.

وذكرت أن المجال الطبي وخدمات الرعاية شطبا 60 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى 92ر7 مليون موظف، بينما فقد المصنعون 50 ألف وظيفة إلى 32ر10 مليون وظيفة.

وأفادت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، بأن معدل توافر الوظائف والذي يقاس بنسبة عدد الوظائف المتاحة وعدد الباحثين عن العمل، ارتفع إلى 41ر1 وظيفة لكل باحث عن عمل في نوفمبر، مقابل 40ر1 وظيفة في الشهر السابق عليه.

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