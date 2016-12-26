“البلديات” تتجاوب مع “المواطن” وتعتمد خطة الخدمات في بني مالك

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المواطن – الرياض

تجاوبت وزارة الشؤون البلدية والقروية مع ما نشرته “المواطن” بعنوان “هذه مطالب أهالي بني مالك من رئيس بلدية القريع المكلف” المنشور بتاريخ 16 ديسمبر 2016، والذي تضمن شكوى الأهالي من إهمال الخدمات وشبكات الطرق الداخلية للقرى، مطالبين رئيسها الجديد بدعم التطوير والتنمية بمركز حداد بني مالك والقريع والبوابة الرئيسية لبني مالك في السدين.

وقالت الوزارة: “نفيدكم بأنه تم تلقي خطاب بلدية القريع بني مالك والمتضمن أنه يوجد لدى البلدية خطة معتمدة تعنى بشبكات الطرق الداخلية من قبل المجلس البلدي وجار العمل عليها، ولم يتبق منها سوى قرية، كما تم اعتماد خطة جديدة للأسفلت، وفيما يتعلق ببوابة السدين فيجرى العمل على إنهائها في القريب العاجل، بمشيئة الله كونها تعد مدخلاً للمنطقة، كما تسعى البلدية إلى تطوير وتنمية المنطقة لتلبية احتياجات الأهالي وتحقيق المصلحة العامة”.

وأضافت: “قامت البلدية بالعمل على عدة مواقع ، حيث تم عمل أرصفة وتحسينات ومسطحات خضراء، وعمل عدة مجسمات في كل من مركز القريع ومركز حداد كما سيتم العمل على تحسين وتجميل مداخل المراكز ومدخل بني مالك (السدين)”.

وأضافت البلديات: “في مجال الحدائق تشرف البلدية على أربع حدائق وملعبين رياضيين، أحدهما في مركز القريع والآخر بمركز حداد، كما يوجد 3 حدائق تحت التنفيذ وجار العمل على إنهائها، بما يخدم المصلحة العامة وتطوير المنطقة”.

وتابعت الوزارة في ردها على “المواطن“: “وحول إمكانية نقل مرمى النفايات من الداخل إلى أطراف المنطقة فقد وقفت لجنة بهذا الخصوص مكونة من محافظة الطائف وأمانة الطائف وبلدية القريع بني مالك والرئاسة العامة للأرصاد، وقد رأت اللجنة إبقاء مرمى النفايات في مكانه الحالي حيث لا يوجد ضرر على المنطقة”.

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