التحقيق مع 10 آلاف مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في تركيا

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المواطن – وكالات

أوقفت وزارة الداخلية التركية -رسميًا- 1656 شخصًا على مدار الأشهر الستة الماضية بزعم دعمهم لتنظيمات إرهابية، أو لإهانة مسؤولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تُجرى تحقيقات مع ما لا يقل عن 10 آلاف آخرين.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ صدر اليوم، السبت، أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد 3710 شخصًا حدَّدتهم الشرطة، وبالإضافة إلى الموقوفين، تم إطلاق سراح 1203 شخصًا مع وضعهم تحت المراقبة، فيما أُفرِج نهائيًا عن 767 آخرين، وما زال 84 شخصًا قيد الاحتجاز.

كما تُجرى تحقيقات وتُتَّخذ إجراءات قانونية ضد 10 آلاف آخرين، حيث تمّت إحالتهم إلى الادعاء.