التخيفي: “منتجون” يقدم الدعم الكامل للمستثمرات من المنزل

المواطن – الرياض

أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد بن سليمان التخيفي، أن الهيئة ستعمل على مسح إحصائي متكامل للأسر المنتجة في مختلف مناطق المملكة لمعرفة حجم الاستثمار من المنزل، وذلك بهدف رفع مستوى مثل هذا النوع من الاستثمار.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء، خلال زيارته لمعرض المستثمرات من المنزل “منتجون 4″، اليوم، السبت، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، أن هناك هذا التطور الكبير في معرض “منتجون” من الناحية التسويقية ونوعية المنتجات المعروضة.

وقال التخيفي: “سعيد بحضوري مثل هذا المحفل، وأشكر غرفة الرياض على إقامة مثل هذا المعرض الذي يبرز طاقات سعودية شابة في مختلف التخصصات، سواء من الناحية الإنتاجية أو التسويقية، كما أن هناك استثمار في مجال التقنية الذي من الممكن أن يساهم في تطوير المعرض بشكلٍ كبير”.

كما أضاف: “في الهيئة العامة للإحصاء، نقوم بعملٍ إحصائي جديد يستهدف الأسر المنتجة بهدف رفع مستوى الاستثمار من المنزل، وإيجاد وسائل تدعم هذه المشاريع الناشئة التي يقف خلفها طاقات شبابية هائلة تحتاج منا الدعم”، وأضاف: “ولله الحمد، هناك عدد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص تستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهدفها الأساسي هو نقل الطاقات الشابة من الاستثمار من المنزل إلى وجوده في سوق العمل، وتحقيق طموحات أبناء الوطن ممّن لديهم مشاريع تساهم في رفع مستوى الاقتصاد الداخلي”.

فيما قدم التخيفي شكره لغرفة الرياض وجميع القائمين على معرض المستثمرات من المنزل “منتجون 4″، مؤكدًا متابعته لتطوّرات المعرض منذ النسخة الأولى على كل المستويات التنظيمية، والتسويقية، والإعلامية.

يذكر أن معرض المستثمرات من المنزل “منتجون بنسخته الرابعة” تنظمه غرفة الرياض ممثّلة بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ومركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بالتعاون مع شركة الهضبة السعودية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وبمشاركة أكثر من 600 أسرة.