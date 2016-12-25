“التزام” منصّة إلكترونية للتحقّق من سلامة إجراءات المنشآت

أطلقت وزارة التجارة والاستثمار خدمة “التزام” الإلكترونية التي تتيح للجهات الحكومية إمكانية التحقُّق إلكترونيًا من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، دون الحاجة إلى مخاطبة الجهات ذات العلاقة أو استخدام المستندات المطبوعة.

وتقدّم الخدمة الكثير من المعلومات الهامة التي تساعد الجهات الحكومية في أداء عملها بشكلٍ سهل ودقيق، مثل: حالة السجلات التجارية، واشتراك الغرف التجارية، وشهادة الزكاة والدخل، وشهادة السعودة، ورخصة البلدية، وغيرها من البيانات.

كما تهدف خدمة “التزام” إلى تسهيل الإجراءات عبر منصّة واحدة تحتوي على معلومات محدَّثة ودقيقة، وذلك من أجل خلق بيئة تجارية صحية.

فيما تدعو وزارة التجارة والاستثمار كل الجهات الحكومية إلى الاستفادة من خدمة التزام عبر الموقع الإلكتروني للخدمة “eltzam.sa”، والاشتراك بها، وتفعيلها للأشخاص المُصرَّح لهم بذلك.

جدير بالذكر إن “التزام” تعد إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحوُّل الوطني 2020م من أجل دعم الحكومة الإلكترونية، ولتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وللرفع من مستوى جودة البيانات.