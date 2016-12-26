التضخّم الشهري يسجّل أعلى معدّل له في إيران

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المواطن – وكالات

اتّجه مؤشر التضخُّم في إيران إلى الزيادة، خلال النصف الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 10%، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وبحسب مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، فقد وصل مؤشر التضخُّم الشهري إلى أعلى معدَّل له خلال العام والنصف الماضيين.

كما تشير الدراسات إلى أن معدَّل التضخُّم في شهر ديسمبر الحالي قد تجاوز 1.4%، وكان التضخُّم في أسعار المواد الغذائية هو الأعلى بين قطاعات السلع المختلفة، ولا يمكن أن نعتبر ارتفاع سعر الصرف للعملة الأجنبية في إيران العامل الوحيد لارتفاع أسعار المواد الغذائية في الشهر الحالي.

فيما يحتسب البنك المركزي مؤشِّر أسعار المستهلكين على أساس تغييرات في 12 مجموعة أساسية أهمها مجموعة “الأغذية والمشروبات”، ومجموعة “المسكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وبقية المحروقات” وهما يشكِّلان تقريبًا 60% من إجمالي وزن المجموعات.

ومن بين العوامل المؤثِّرة في ارتفاع معدَّل التضخُّم في الاقتصاد الإيراني هو ارتفاع سعر الدولار في مقابل العملة الإيرانية، وقد زاد سعر الصرف في شهر نوفمبر بنسبة 11%، وأُعلِن مؤخرًا أن نسبة الزيادة في شهر ديسمبر وصلت إلى 20%، فيما انعكست هذه الزيادة بشكلٍ مباشر على زيادة أسعار مجموعة الأغذية، فضلًا عن عامل التغيُّر الفصلي أيضًا، فمن المعروف أن أسعار الأغذية تزيد في فصل الشتاء بإيران، وتبرز مؤشِّرات البنك المركزي الإيراني تحقيق نسبة تضخُّم في نهاية العام الحالي تتجاوز 9%.

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