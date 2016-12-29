التميرك يكشف سر عقود رعاية الاتحاد

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المواطن ـ محمد سلام

شدد مسؤول الاستثمار في نادي الاتحاد، خالد التميرك، على أن الجماهير الاتحادية لها دورٌ كبيرٌ في جلب عقود الرعاية للنادي خلال الفترة الماضية، وكذلك احتفال العميد بمرور 90 عامًا على تأسيسه، وخوضه مباراة ودية غدًا الجمعة أمام أتليتكو مدريد الأسباني.

تصريحات التميرك جاءت من خلال إذاعة “ufm”، حيث أوضح: “جمهور الاتحاد هو من يجعلنا مميزين وربما لو كنا في نادٍ ثانٍ لما تحقق النجاح الذي نشاهده الآن”.

وأكمل المسؤول الاتحادي: “مباراة أتليتكو مدريد والاحتفالية التسعينية كانت أحد عوامل الجذب لرعاة نادي الاتحاد الجدد.. الإقبال الجماهيري على طقم النادي الخاص بالاحتفالية يفوق التوقعات”.

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