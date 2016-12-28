التوصل لهوية سيدات تدربن على السباحة مع رجال في جدة

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المواطن _ وليد الفهمي_ جدة

في إنجاز جديد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة، ممثلة في مركز شرطة أبحر من تحديد هويات الظاهرين في مقطع فيديو، وهم يقومون بتعليم السباحة.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه مجموعة من الرجال والنساء يقومون بالتدريب على السباحة.

وأضاف أنه على ضوء ذلك تم تكوين فريق عمل أمني من شعبة التحريات والبحث الجنائي، لتحديد مكان التصوير وهوية الأشخاص المشاركين، وأسفرت نتائجه عن تحديد الموقع وضبط إحدى المشاركات، وكذلك تحديد هوية الآخرين لإحضارهم ومن ثم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

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