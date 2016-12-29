الجهود المتواصلة لولي ولي العهد تتوج بانضمام عُمان للتحالف الإسلامي

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المواطن – عبد الرحمن دياب – الرياض

تواصل تُوج برسالة خطية حملت تقديراً لدور قيادة المملكة وجهود وولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وزير الدفاع ، لتحمل إعلاناً رسمياً بانضمام سلطة عُمان إلى التحالف العسكري الإسلامي لمواجهة الإرهاب.

هذا التواصل لم ينقطع رغم الأحداث المتسارعة على الساحة العربية، ويـأتي إيماناً من ولي ولي العهد بأنه مهما حدث بين الأشقاء فهي سحابة صيف تذهب إلى سبيلها دون أن تترك أثرا خلفها.

وبانضمام سلطة عُمان إلى التحالف العسكري الإسلامي تصبح الدولة رقم 41 التي تقف بجانب المملكة والدول الإسلامية الـ40 في مواجهة الإرهاب .

وبعد أن تسلم ولي ولي العهد رسالة خطية من أخيه بدر بن سعيد البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان تحمل إعلانا بانضمام عُمان إلى التحالف الإسلامي، ثمن الأمير محمد بن سلمان هذا الموقف وأعرب عن تقديره للقيادة في سلطنة عمان على دعم جهود المملكة في قيادة التحالف.

ولم يدخر ولي ولي العهد جهدا طوال الفترة الماضية في التواصل مع عمان‬ ‫لاعادتها للحضن الخليجي لتتوج جهوده ليلة أمس ويتم انجاز الأمر، لتضاف قيمة وقامة إلى التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب.

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