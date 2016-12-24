الجيش والمقاومة يحرران مواقع استراتيجية في نهم باليمن

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المواطن – نت

تمكن الجيش الوطني اليمني مدعوماً برجال المقاومة من تحرير تلتي الحمراء والمدفون والتلال المجاورة لجبل القتب الاستراتيجي في جبهة نهم، وقال الناطق باسم الجيش الوطني إن المعارك في نهم على أشدها والساعات المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً.

بدروه تفقد نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر مواقع الجيش والمقاومة في جبهة نهم وأشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة السعودية ودعم الشرعية بكافة المجالات.

فقد اشتعلت جبهة نهم شرق صنعاء مجدداً، وتدور فيها معارك ضارية في وقت تحقق فيه قوات الشرعية تقدماً في عديد من المواقع الاستراتيجية.

وفي الأثناء تفقد الفريق علي محسن الأحمر مواقع الجيش والمقاومة في جبهة نهم التي تشهد تطورات عسكرية متسارعة، وأشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة السعودية ودعم الشرعية بكافة المجالات.