الحقيقة الكاملة حول تأجيل قصاص علي الجنيبي

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الموطن – الرياض

ضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار تأجيل القصاص على المسجون “على الجنيبي” المتّهم بقتل زميله في المدرسة في محافظة تربة.

تباينت تغريدات المهتمّين بقصاص علي الجنيبي ما بين مؤكِّد لتأجيل القصاص لمدة شهر، بينما هناك بعضهم يؤكّدون أنه تم العفو عنه من أولياء الدم.

فيما قام عدد من أبناء محافظة تربة بإطلاق مناشدات عبر موقع “تويتر” تطالب بالعفو عن علي الجنيبي، أو تأجيل القصاص الذي كان محددًا له اليوم.

ولم يرد -حتى الآن- معلومات رسمية حول تأجيل قصاص علي الجنيبي أو تنفيذه، ما يعني أن الأخبار المتداولة ليست أكثر من أمنيات وتوقعات بلا دليل.

يذكر أن والد السجين “علي الجنيبي البقمي” قد ناشد -قبل أيام- تأجيل تنفيذ حد القصاص في ابنه لمدة شهر، كي تتمكَّن لجان الصلح والمشايخ والأعيان من السعي في عتق رقبة ابنه، وإقناع أهل الدم بالتنازل.

يذكر أن السجين علي الجنيبي، البالغ من العمر 17 عامًا، وقع بينه وبين زميله في المدرسة خلاف ومضاربة في داخل المدرسة في محافظة تربة، ممّا أدّى إلى واقعة القتل، وتم سجنه في الطائف، وحُكِم عليه بالقصاص.

واعتبر والد الشاب أن هذه المضاربات هي نتيجة طيش وجهل شباب، حيث إنهم لا يدركون عواقب مثل هذه الأمور، وناشد أهل الدم بالعفو عن ابنه لوجه الله تعالى، والسماح للوجهاء واللجان بمقابلتهم والتحدُّث معهم بالمعروف.