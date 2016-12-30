الحملة الشعبيّة لإغاثة الشعب السوريّ تواصل جمع التبرعات

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المواطن- واس

تواصل الحملة الشعبيّة لإغاثة الشعب السوريّ الشقيق جمع التبرعات من جميع مناطق المملكة.

وتدعو الحملة إلى التبرع للأشقاء السوريين عن طريق الرسائل النصية (SMS)، من خلال جميع شركات الاتصالات عبر الرقم الموحد (5565)، وإرسال رقم (1) للتبرع بـ 10 ريالات، ورقم (2) للتبرع بـ 20 ريالًا، أو إرسال رقم (3) للتبرع بـ 30 ريالًا، أو عن طريق إيداع التبرعات عبر الحسابات التالية:

1- SA5655000000099088000757 مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على البنك السعودي الفرنسي.

2- SA9510000022185556000107 مركز الملك سلمان للإغاثة على البنك الأهلي التجاري.

3- SA8580000362608015888888 مركز الملك سلمان للإغاثة على مصرف الراجحي.

وللاستفسار يمكن الاتصال على الرقم الموحد (920008554).

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