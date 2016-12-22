الحميدان يوضح لماذا أنشئ #حساب_المواطن ؟

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المواطن – الرياض

قال نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن صالح الحميدان، إن الدولة تدرك أن الإصلاحات المقبلة سيكون لها تبعات، لذا عملت على برامج دعم مثل حساب المواطن.

وأضاف في مؤتمر الوزراء للحديث عن موازنة 2017، أن برنامج حساب المواطن يحمي الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من تبعات الإصلاحات المقبلة، موضحًا أنه سيتم تقييم مقدار الدعم المقدم عبر برنامج حساب المواطن وفقًا لمعدل الاستهلاك الطبيعي.

وتابع الحميدان: “يُتوقع أن ترتفع المبالغ المحددة لبرنامج حساب المواطن من 25 مليار في 2017 إلى 60 مليار في 2020″، لافتًا إلى أن طبقة الأثرياء فقط هم من سيتم استبعادهم من دعم حساب المواطن.