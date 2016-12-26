الخبر الأكثر قراءة في “المواطن”: تعرف على شروط حساب المواطن وأهم أهدافه

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المواطن- الرياض

استبشر المواطنون بفكرة حساب المواطن لدورها الفعال في وصول الدعم لمستحقيه، فضلاً عن ترشيد مصادر الدعم في مجالات كان يتم فيها إهدار الكثير من الموارد ويستفيد منها غير المحتاجين لهذا الدعم.

وكانت وزارة المالية قد كشفت الخميس الماضي تفاصيل جديدة عن برنامج “حساب المواطن” لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط وفوق المتوسط، ولكن ما هي شروط حساب المواطن وأهدافه؟

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