الخبر الأكثر قراءة في “المواطن”: تعرف على شروط حساب المواطن وأهم أهدافه

المواطن- الرياض
استبشر المواطنون بفكرة حساب المواطن لدورها الفعال في وصول الدعم لمستحقيه، فضلاً عن ترشيد مصادر الدعم في مجالات كان يتم فيها إهدار الكثير من الموارد ويستفيد منها غير المحتاجين لهذا الدعم.
وكانت وزارة المالية قد كشفت الخميس الماضي تفاصيل جديدة عن برنامج “حساب المواطن” لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط وفوق المتوسط، ولكن ما هي شروط حساب المواطن وأهدافه؟
هنا الخبر الأكثر قراءة في “المواطن” خلال الـ 24 ساعة الماضية :
الرابط المختصر : http://www.almowaten.net/?p=861592
الأكثر مشاهدة
شاهد .. موشن جرافيك “المواطن” عن حساب المواطن
حساب المواطن يحقق 5 مزايا للأسر الفقيرة.. تعرّف عليها
صحيفة المواطن تستحدث قسماً باسم ” حساب المواطن ” لنشر المعلومات الجديدة حول البرنامج
حساب المواطن يحقق 5 مزايا للأسر الفقيرة.. تعرّف عليها
صحيفة المواطن تستحدث قسماً باسم ” حساب المواطن ” لنشر المعلومات الجديدة حول البرنامج