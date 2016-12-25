“الخطوط” توفر مزايا وخدمات “الفرسان” عبر الهواتف الذكية

......

المواطن – الرياض

أعلن برنامج الضيوف الدائمين للخطوط السعودية “الفرسان” عن مبادرتين جديدتين في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات ذات المعايير العالمية والجودة العالية، لتواكب تطوّرات صناعة النقل الجوي، حيث تتمثّل في تدشين البطاقة الافتراضية (virtual card)، وإضافة باقة خدمات البرنامج في التحديث الأخير لتطبيق “السعودية” على الأجهزة الذكية.

وأوضح مدير عام برنامج “الفرسان” بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، حسين قميري، أن “السعودية” تعمل دومًا لاستثمار كل ما هو جديد في عالم التقنية وتسخيرها لخدمة ضيوفها، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعد امتداد لكل الخدمات الإلكترونية في هذا الشأن التي تهدف إلى مواكبة أحدث التطوّرات في صناعة الطيران، والتوسُّع في تقديم المزيد من الخدمات الذاتية باستخدام الأجهزة الذكية، كما أنها تتكامل مع ما يتم تقديمه لأعضاء برنامج الفرسان من حوافز متميزة، إلى جانب منحهم مزايا تنافسية مُنتقاه بعنايةٍ فائقة وعروض خاصة وحصرية، بالتعاون مع العديد من شركاء البرنامج التجاريين، إضافةً إلى (19) شركة طيران ضمن تحالف “سكاي تيم” العالمي.

وعن تفاصيل المبادرة الجديدة التي تم إطلاقها، قال قميري: “البطاقة الافتراضية (virtual card) هي خدمة جديدة تتوفّر على أجهزة الهواتف الذكية لأعضاء “الفرسان”، ومن خلالها سيتمكّن العضو بسهولة من الوصول إلى بطاقة العضوية دون الحاجة إلى البطاقة البلاستيكية التي كانت تُستَخدم سابقًا، وذلك بهدف تسهيل العمليات التي يقوم بها الأعضاء، وتوفير الخدمات في أقل وقت وبكفاءةٍ أعلى، إلى جانب توفير الرمز الشريطي (QR code) في بطاقة العضو عند دخوله إلى صالات الفرسان، أو استخدام البطاقة الافتراضية في الاستفادة من الخدمات المميزة للشركاء التجاريين للبرنامج”.

كما أوضح قميري أن البطاقة الافتراضية تُرسَل إلى الأعضاء عبر البريد الإلكتروني ليتسنّى للعضو حفظها على هاتفه الذكي، سواء كان من أجهزة (Apple)، حيث يوجد تطبيق خاص في هذا النوع من الأجهزة يسمى بالمحفظة (Wallet) لحفظ البطاقات الإلكترونية، أو عبر أجهزة (Android)، حيث يوجد عدد من التطبيقات المتاحة على متجر (Google play)، ويطلق عليها المحفظة الإلكترونية (E-Wallet)، مضيفًا كذلك أن البطاقة تتوفر أيضًا على تطبيق “السعودية” الجديد.

وأضاف أن المبادرة الثانية التي تم تدشينها تتعلّق بإضافة باقة خدمات برنامج “الفرسان” في التحديث الأخير لتطبيق “السعودية” على الأجهزة الذكية في متجري (App Store) و(Google play)، حيث أصبح بإمكان الأعضاء الدخول للعضوية من خلال التطبيق، واستعراض رصيده من الأميال، إلى جانب تسهيل عملية الحجز عبر التطبيق، وغيرها من الخدمات التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المُقدَّمة للضيوف أعضاء “الفرسان”.

ويتيح برنامج الضيوف الدائمين “الفرسان” لأعضائه باقة من الخدمات المتكاملة تشمل الحصول على الأميال واستبدالها بتذاكر مكافآت على متن رحلات “السعودية” والخطوط الشريكة في تحالف “سكاي تيم”، بالإضافة إلى الأولوية على قوائم الانتظار، والحصول على خصومات وعروض خاصة مع شركاء الفرسان، والمزايا الخاصة بالمستويين الذهبي والفضي التي تشمل جميع مزايا “سكاي تيم النخبة”، والاستقبال في صالات درجتي الأولى والأعمال الخاصة بالخطوط السعودية وبتحالف “سكاي تيم” العالمي، إلى جانب قطع إضافية من الأمتعة مجانًا على كل رحلة، مع الإنهاء السريع لإجراءات السفر بالمطار، وغير ذلك من الخدمات المبتكرة والمتنوعة.