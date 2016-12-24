“الدهام” يعود للوطن ويكشف لـ”المواطن” إجراءات مقاضاة السفير

......

المواطن – عامر عسيري – الدمام



عاد المواطن بدر محمد الدهام إلى أرض الوطن بعد أن خدم في سفارة خادم الحرمين بدولة التشيك ما يقارب الـ 30 عاماً خدم الوطن خلالها بإنجازاته الرياضية وفن إدارته.

“المواطن” التقت بدر الدهام بالمنطقة الشرقية وهو يحمل في جعبته الكثير والكثير من التساؤلات حول ادعاءات واتهامات سفير المملكة لدى التشيك عبدالله آل الشيخ له بالتعاطي وخيانة الوطن.

وصرح بدر لـ”المواطن” قائلاً: “منذ عودتي للوطن قمت بتوكيل المحامي الدكتور فهد بن عبدالعزيز الخليف لرفع قضية تجاه ما صرح به، الأمر الذي أعتبره أيضاً تشويهاً لسمعتي ووطنيتي تجاه هذا الوطن الغالي وذلك لعلي أجد جواباً لما ذكر.

وكان بدر قد شغل المجتمع في الآونة الأخيرة عن أسباب فصله، حيث روى قصته وقال فيها: “بداية معاناتي بدأت من قِبل السفير عبد الله آل الشيخ، الذي قام بفسخ عقدي، وفصلي تعسفيًا وظلمًا من عملي، وقطع رزقي ورزق أطفالي، وذلك لأجل التعاقد مع شخص مصري الجنسية، تربطه به صلة عائلية متينة، حيث إن هذا المتعين بدلًا مني، أعزب ولا يتحدث اللغة التشيكية إطلاقًا؛ لسبب صلة القرابة التي تربطه مع سعادة السفير، حيث تشير التوجيهات والأوامر الملكية، وتنص على عدم فصل المواطن السعودي، وتوظيف الأجنبي”.

الأمر الذي نفاه سفير المملكة هنالك وقدم فيه تصريحات اعتبرها بدر قذفاً وتشويهاً لسمعته داخل المملكة وخارجها.

وكان سفير المملكة لدى جمهورية التشيك سابقاً الدكتور عبدالله آل الشيخ قد نفى في وقت سابق لـ”المواطن” ادعاءات بدر الدهام له بفصله وتوظيف أجنبي بدلاً منه. وذكر أن فصله أتى من الوزارة وليس من السفارة.

رابط الخبر السابق وتفاصيل أكثر على “المواطن” (هنا).