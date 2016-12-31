الدوري السعودي للمحترفين : الهلال يعزز صدارته بفوزه على التعاون

المواطن - الرياض

عزز فريق الهلال صدارته لدوري ” جميل ” السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد فوزه على التعاون بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن الجولة الخامسة عشرة من المسابقة .

وسجل أهداف الهلال ريكارد لاعب التعاون بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة ، وليو هدفين في الدقيقتين 11 و22 وياسر القحطاني من ركلة جزاء في الدقيقة69 ، فيما سجل هدفي التعاون محمد البريك لاعب الهلال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45 وريكاردو ماتشادو في الدقيقة 87 .

وبذلك يرتفع رصيد الهلال إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب ، فيما تجمد رصيد التعاون عند 18 نقطة في المركز السابع .