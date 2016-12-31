الدوسري يتفقد بوابة السدين ببني مالك ويعد بتلبية مطالب الأهالي

المواطن- أحمد المسعود- الطائف

واصل رئيس بلدية القريع ببني مالك، عبد الله بن عايض الدوسري، زياراته التفقّدية على المشاريع التنموية والتطويرية للمركز، واطّلع على بوابة السدين ببني مالك ومراحلها التنفيذية الأخيرة، حيث تعد البوابة الرئيسية للدخول بتواجد النقطة الأمنية الموجودة بها ومستوى النهضة العمرانية والخدمية التي تتميز بها.

واعتمد رئيس بلدية القريع، خلال زياراته التفقّدية، على تلمّس احتياجات المواطنين، وتلبية متطلّباتهم، ومناقشة الأمور المهمة للمنطقة لتحقيق الرؤية الواضحة وتوفير كل سبل الراحة، إضافة إلى اعتماد رئيس بلدية القريع على الجولات الميدانية، واهتمامه الواضح بتعزيز العلاقة مع المواطنين، واستقبالهم، ورفع مستوى الوعي، وجعل المنطقة الأفضل سياحيًا خلال السنوات القادمة بما تتوفّر بها من مشاريع عملاقة تساهم في جذب الزوّار.

فيما أكمل الدوسري، خلال جولته، بزيارته لرئيس مركز حداد فيحان بن سلطان البقمي، ومناقشة مستجدّات المنطقة، والسعي التام على إنهاء بوابة دخول بني مالك الواقعة بالسدين، ورفع مستوى التخاطب مع المواطنين، وخاصةً أبناء بني مالك، لما يجدونه من استعدادٍ تام في تحقيق المصالح العامة لمنطقتهم.