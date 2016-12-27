الرئيس التنفيذي لـ #الاتصالات_السعودية: لدينا توجهات استثمارية تواكب النمو العالمي

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المواطن – الرياض

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، خالد بن حسين البياري، أن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة مراحل التغيُّر الهامة في قطاع الاتصالات بالمملكة الذي يعد مسايرًا لجميع المتغيرات المتسارعة لهذا القطاع في العالم.

وقال، خلال الملتقى الرابع لنادي STC الإعلامي، الذي عُقد في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، إن هذا التغيُّر يتّجه للجوانب الرقمية ويغيِّب الاتصالات التقليدية، وبعد 3 أو 4 سنوات، سيظهر هذا الواقع الجديد للاتصالات الرقمية في مجالات عدة في شؤون الحياة اليومية، وإن أي شركة اتصالات كبيرة لا تتابع هذه النقلات وتتكيَّف معها، ستجد نفسها خارج مسار السوق والواقع الجديد أو غير مؤثرة فيه، وفي عالمٍ تقليدي تركه مستخدمي التقنيات الحديثة.

كما أشار إلى أن STC تسير في هذا الاتجاه الحديث، وتهتم بشكلٍ كبير بمتابعة ثورات الاتصالات الرقمية وانعكاسها على تغيُّر طبيعة عمل القطاع، كما أنها تسير نحو التجاوب مع الرقمنة العالمية، مبينًا أن هناك لقاءات مع قطاعات مختلفة في المملكة لتحقيق تجانس توظيف التقنية الحديثة مع خدمات هذه القطاعات سواء في مجال الصحة، أو التعاملات المالية على سبيل المثال.

وأضاف أن الشركة حريصة على تقديم حلول خدمة الحوسبة السحابية والخدمات المدارة، وتشجّع برامج الابتكار في التقنيات المتطورة، وتعزِّز دور الحكومة الإلكترونية.

فيما أوضح أن الاتصالات السعودية تتّجه إلى الاستثمار بطرقٍ مختلفة في قطاع الاتصالات، حيث سنركز على جانب الابتكار وإيجاد بيئة تساهم في الإبداع، فواقع الاستثمار والاقتصاد عالميًا مختلف، ففي السنوات الثلاث الماضية، ظهرت شركات من لا شيء، وأصبحت تمتلك الصدارة اسمًا وقدرة اقتصادية، بل ولعلامتها التجارية رنين كبير على مستوى العالم، ونحن جزء من هذا العالم، ونحرص بذلك على مواكبة رؤية المملكة 2030م، ونسير نحو فتح آفاق ومجالات متغيّرة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ولدينا مقومات النجاح في هذا الاتجاه، وبالأخص كون الشعب السعودي مؤهَّل لمسايرة التقنيات، وسرعة تقبُّلها، والتفاعل معها بشكلٍ كبير.

وبيَّن البياري، خلال الحوار مع الإعلاميين، أن شراء حصة 10% من شركة “كريم” المختصة بالنقل عبر منصّة التطبيقات الذكية، يوضّح توجُّه الشركة الجديد للاهتمام بالجانب التقني، ويتوافق مع استراتيجية الشركة للاستثمار في الابتكار والعالم الرقمي، والتنمية الشاملة للمنظومة الرقمية، وتقديم خدمات مبتكرة للعملاء كالمدفوعات الرقمية وخدمات النقل اللوجستية، فضلًا عن تعزيز التواصل عبر الأجهزة الذكية والنظام الخاص بالنقل الذكي، ونوَّه إلى أن الشركة معنية بهذا الشأن من سنوات، حين كانت STC من أوائل المستثمرين في شركة “كريم” منذ عام 2012 بشكلٍ غير مباشر عبر “صندوق رأس المال الجرئ”، وتصل حاليًا حصة STC عبر قنوات الاستثمار المباشر وغير المباشر في “كريم” إلى نسبة 17.5%.

من جهته، أكد أمجد بن عصام شاكر مدير عام الشؤون الإعلامية بالاتصالات السعودية أن ملتقى نادي STC الإعلامي، الذي جاءت نسخته الرابعة بالمنطقة الشرقية، يأتي ضمن حرص النادي للتواصل مع الإعلاميين لنشر تطوّرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومساهمتها في تطوير المجتمع، وأشار إلى اهتمام STC بتطوير محتوى وسائل التواصل الاجتماعي كدعمها على سبيل المثال لمبادرة “هاذي السعودية” التي تبرز الجوانب المميزة في بلدنا ومجتمعنا.

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