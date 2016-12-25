الرئيس اليمني: قيادة المملكة للتحالف أسهم بدحر الإرهاب في #حضرموت

وأشار هادي، خلال ترؤسه، اليوم في المكلا، اجتماعا للسلطة المحلية والتنفيذية والقيادات ‏العسكرية والأمنية بمحافظة حضرموت ، بحضور رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر، ‏إلى أنه تم تطهير حضرموت من عناصر الجماعات الإرهابية المتطرفة، في ملحمة المصير ‏المشترك مع الأشقاء في التحالف العربي، مشدد على أن ” حضرموت لم تدنسها ‏الميليشيا الانقلابية ولكنها عانت من وطأة عدوًا آخر لا يختلف في الوسيلة عن الميليشيا ‏الانقلابية وهي الجماعات الإرهابية المتطرفة”.‏

وأكد الرئيس اليمني، تعافي حضرموت ونهوضها من جديد بفضل، تضحيات سكانها ودور ‏دول التحالف وعلى رأسها المملكة، مشدداً على أن حضرموت ‏وسكانها لا يمكن لها أن تكون بيئة جاذبه للتطرف والإرهاب.‏