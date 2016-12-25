الرئيس اليمني: قيادة المملكة للتحالف أسهم بدحر الإرهاب في #حضرموت

المواطن – الرياض
عبر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قيادة المملكة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والدور الذي قام به التحالف في دحر الارهاب في العديد من المدن اليمنية بينها حضرموت، شرق اليمن.
وأشار هادي، خلال ترؤسه، اليوم في المكلا، اجتماعا للسلطة المحلية والتنفيذية والقيادات العسكرية والأمنية بمحافظة حضرموت ، بحضور رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر، إلى أنه تم تطهير حضرموت من عناصر الجماعات الإرهابية المتطرفة، في ملحمة المصير المشترك مع الأشقاء في التحالف العربي، مشدد على أن ” حضرموت لم تدنسها الميليشيا الانقلابية ولكنها عانت من وطأة عدوًا آخر لا يختلف في الوسيلة عن الميليشيا الانقلابية وهي الجماعات الإرهابية المتطرفة”.
وأكد الرئيس اليمني، تعافي حضرموت ونهوضها من جديد بفضل، تضحيات سكانها ودور دول التحالف وعلى رأسها المملكة، مشدداً على أن حضرموت وسكانها لا يمكن لها أن تكون بيئة جاذبه للتطرف والإرهاب.