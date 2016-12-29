الزعاق: اليوم تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مع آخر نجوم “المربعانية”

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المواطن – الرياض

أكد الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن النهار سيبدأ يقضم من الليل ويستمر بالأخذ لمدة 175 يوماً بمعدل دقيقة وسطية يومياً وحينذاك نعيش النهار الأطول”.

وتابع الزعاق عبر حاسبه على “تويتر”: “من اليوم ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع البسيط وسنعيش أجواء ربيعية محشوة بالدفء حتى منتصف الأسبوع القادم على جل المناطق”.

وأضاف: “اليوم يدخل آخر نجوم المربعانية والمسمى بالشولة ويستمر لمدة ثلاثة عشر يوماً وهو من المواسم الانفصالية وفيه يتكفهر الجو وتصحو السماء من السحب، وعلامة قرب نهاية المربعانية هو تعامد نجم المرزم على سهيل ليلاً”.

وأوضح الزعاق أن “النجم الأخير من المربعانية والنجم الأول من الشبط هي الأيام الأبرد في السنة”.

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