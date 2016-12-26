السعوديون يصرفون اليوم الراتب بالعملة الجديدة “ثقة وأمان”

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المواطن – الرياض

صرف الموظفون السعوديون اليوم راتب هذا الشهر (راتب برج الجدي) بالعملة الجديدة في اليوم الخامس من البرج الشمسي الهجري، وهو الذي يوافق الاثنين 27 ربيع الأول 1438هـ ا 26 ديسمبر 2016م .

والجديد في راتب هذا الشهر هو استلام الراتب بالعملات الجديدة للإصدار السادس التي أصدرتها مؤسسة النقد مؤخراً .

ومن المقرر أن يبدأ الموظفون في مختلف المناطق في استلام مرتباتهم الشهريَّة، لراتب شهر برج الجدي، بالعملات الجديدة، وذلك، مع طرح مؤسَّسة النقد العربي السعودي “ساما” الإصدار السادس من العملة الورقيَّة، والمعدنيَّة للتداول؛ ليكون متوافرًا في جميع فروع المؤسَّسة.

ومن المنتظر أن يتم تداول فئات الإصدار الجديد، والمرسوم عليها صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جنبًا إلى جنب مع العملة الورقيَّة، والمعدنيَّة المتداولة حاليًّا بجميع فئاتها.

بدورها أكدت مؤسسة النقد العربي “ساما”، أن تداول فئات الإصدار الجديد سيتم جنباً إلى جنب مع العملة الورقية والمعدنية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية للدولة، حيث ستستمر في طرح ما لديها من مخزون من الإصدار الخامس للعملة لتلبية احتياجات السوق من النقد، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”.

وكانت المؤسسة قد دشنت في 13 ديسمبر الجاري، الإصدار الجديد وكشفت عن تصاميمه، حيث تضمن الإصدار فئات جديدة منها هللة واحدة وخمس هللات وعشر هللات و25 هللة و50 هللة والريال المعدني والريالان المعدنيان إضافة إلى العملات الأساسية.

ويتضمن الإصدار الجديد 12 فئة من العملة، سبع فئات منها معدنية وخمس فئات ورقية، فيما لم يتم إصدار فئتي الـ20 ريالاً، و200 ريال. وشهدت ثلاث فئات ورقية تغيراً في الرسومات المطبوعة عليها وهي فئة الـ500 ريال أصبحت خلفيتها منظر للمسجد الحرام بمكة المكرمة. كما شهدت التغيرات فئة العشرة ريالات، حيث أصبح على الظهر منظر لمركز الملك عبد الله المالي بالرياض، كما تغير ظهر فئة الخمسة ريالات ليصبح زهوراً من السعودية.

ودشن مغردون هاشتاقاً بعنوان “الراتب” حيث تنوعت التعليقات والتغريدات حول الراتب.

بداية غرد محمد الحريري قائلاً: “تصدقوا منه لتحل البركة فيه فإذا بارك الله فيه سيكفي الحاجة”.

وقالت ديم: “الراتب نزل بالفلوس الجديده؟؟؟”

وكتب محمد القرني: ‏”بركة المال في الصدقة”.

وغرد راكان عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “اللهم بارك لهم ولنا ولا تنسوا ان يكون للصدقة نصيب منها”، ونشر عبر حسابه صورة للراتب بالعملة الجديدة.

وكتب سلطان: “اشكروا الله على النعم ولا تنسوا أمهاتكم وأخواتكم وكل من له حق عليكم وعليكم بالصدقة”.

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