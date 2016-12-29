السفارة اليمنية بالرياض: تسليم هوية زائر في #جامعة_نورة

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المواطن – الرياض

أعلنت السفارة اليمنية في الرياض تسليم بطاقة هوية زائر لمن استكملوا معاملاتهم سيكون في مقر جامعة الأمير نورة.

ودعت السفارة اليمنية رعاياها المتواجدين على ارض المملكة والمستوفين لشروط الحصول على هوية زائر بمراجعة الجامعة لاستلام جوز سفرهم.

وقالت السفارة اليمنية عبر موقعها على الانترنت : “على الأخوة حاملي هوية زائر الذين تم استكمال معاملاتهم في تاريخ 29.11.2016 وما قبل هذا التاريخ الحضور إلى مقر جامعة الأميرة نورة (مخرج 9) لإستلام جوازات سفرهم ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29.12.2016”

يذكر ان السفارة اليمنية في الرياض يقع مقرها في حي السفارات، شارع ابو بكر الكرخي ، دوار رقم 4.

وتعمل السفارة اليمنية في الرياض من الأحد حتى الخميس ، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر .

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