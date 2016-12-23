السناب يتحايل على حظره فى الصين بالنظارات الذكية الجديدة

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المواطن – نت

حظرت الحكومة الصينية رسميًّا تطبيق سناب شات، ولكن تتطلع الشركة الأم لتوسيع وجودها في شنزن مركز التكنولوجيا والتصنيع بالبلاد، فوفقًا لشبكة CNN سيهتم مكتب شركة Snap Inc بالبحث والتطوير في مجال النظارات، المنتج الوحيد للشركة الذي يجري بالفعل تصنيعه في الصين.

ورغم أن شركة سناب لديها حاليًّا نحو 20 موظفًا في شنزن، لكن الإعلان عن وظائف شاغرة جديدة عبر خدمة الرسائل الشعبية WeChat، يكشف عن خطة الشركة الأمريكية لتكوين فريق من المهندسين في الصين.

وتتطلع الشركة للتعاون مع شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى، مثل على بابا الذى يقال إنها استثمرت 200 مليون دولار فى سناب شات خلال العام الماضى، جنبًا إلى جنب بايدو أو تينسنت، كما سيحصل العاملون في شنزن أيضًا على أسهم مربحة من الأسهم الإضافية، فضلًا عن فرصة الانتقال إلى الولايات المتحدة في المستقبل.

في حين أن الوجود المتزايد في شنزن يمكن أن يشير إلى خطة للتوسع بشكل أكبر في إنتاج النظارات، إلا أن العلاقات مع الصين يمكن أن تساعد سناب أيضًا على معرفة كيف تؤثر الاتجاهات المحلية في الأسواق العالمية.