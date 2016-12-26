السهلاوي: لا نهتم بمنافسنا في النهائي

المواطن ـمحمد سلام

أكد مهاجم نادي النصر محمد السهلاوي أنه وزملاؤه لا يهتمون بالطرف الآخر الذي سيتأهل إلى نهائي كأس ولي العهد، ليلعب مع العالمي الذي انتصر على الهلال بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وقال السهلاوي، في تصريحاته عقب نهاية اللقاء: “اهنئ الجميع بالتأهل، خلال طوال دقائق المباراة كانت الأفضلية لنا واستطعنا السيطرة على المباراة والفوز”، وأضاف المهاجم النصراوي: “لا يهم نواجه الاتحاد أو الأهلي،نحن نريد كأس البطولة”.