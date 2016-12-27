السياحة تضبط 10 منشآت مخالفة في تاريخية جدة

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المواطن – جدة



أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري أثناء جولته لجدة التاريخية ووقوفه على مرافق الإيواء المخالفة أنه قد تم ضبط 10 منشآت مخالفة من أصل 28 منشأة سياحية.

وأضاف العمري أن مرافق الإيواء السياحي في جدة التاريخية قد منحتها الهيئة مهلة لتصحيح أوضاعها، مشدداً على أن اللجنة المكونة للمتابعة لن تقبل بوجود منشآت سياحية غير مرخصة لا تحقق الحد الأدنى للأمن وسلامة التشغيل، مضيفاً أن نظام السياحة الجديد ينص على فرض غرامة مقدارها 30 ألف ريال على المنشآت المخالفة كمرحلة أولى ويرفع سقف العقوبات إلى غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال وإلغاء الترخيص في حال العودة وتكرار المخالفة.

وأشار العمري إلى أن اللجنة الرقابية المشتركة مازالت مستمرة في عملها ومهمتها الإشراف على نشاط الإيواء السياحي في المنطقة التاريخية بجدة ومكونة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أمانة محافظة جدة التاريخية، الشرطة، ومكتب العمل، وأنها ضبطت عدة مخالفات على المنشآت السياحية بتاريخية جدة وذلك ضمن جولاتها الميدانية بهدف رفع مستوى الخدمات خصوصاً ما يتعلق بالسلامة والتي تقدمها تلك المنشآت للمواطن والمقيم مقابل ما يدفعه من إيجار يومي.

وأهاب بجميع مشغلي قطاع الإيواء في جدة التاريخية الالتزام والبدء فوراً بتلبية اشتراطات ومعايير التصنيف المعتمدة التي تعزز مستوى الخدمات وتسهم في تنمية الاستثمار في القطاع السياحي وتطويره ضمن استراتيجية الهيئة العامة للتنمية الوطنية، وضرورة الحصول على رخصة بلدية للتشغيل وتصريح من الدفاع المدني، مؤكداً أن الهيئة تسعى دائماً وبتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتقديم التسهيلات وتذليل كافة الصعوبات أمام المستثمرين والعمل يداً بيد لأن السياحة مسؤولية الجميع .

يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد منحت ملاك الفنادق القائمة ضمن المنطقة التاريخية مهلة لمدة ثلاثة أشهر لمواءمة أوضاعها وفقاً لاشتراطات وتصنيف الهيئة ثم منحتهم ثلاثة أشهر أخرى ولكن لم يكن التجاوب من البعض بشكل جيد مما أدى لضبط تلك المخالفات مع استمرار اللجنة في جولاتها .

كما يتم ذلك وفقاً لنظام السياحة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من غرة رمضان الماضي ، مع العلم أنه قد سبق أن أعطى نظام السياحة الجديد في المادة الـ 16 منه مهلة سنة بدأت من رمضان ١٤٣٦هـ وانتهت في رمضان ١٤٣٧ هـ بحق ممارسي الأنشطة والمهن السياحية المرخصين قبل صدور النظام لمواءمة أوضاعهم حسب الاشتراطات والتصنيف الجديد، ويتعين على جميع المرخصين بالحد الأدنى التقدم بالطلب للتصنيف للخدمة والتجهيزات المقدمة منهم حسب المعايير المعتمدة لها.

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