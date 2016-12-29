الشباب يعاني من الغيابات.. وهذا موقف الحشان من الاستمرار

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المواطن ـمحمد سلام

أكد المدير الفني لنادي الشباب، سامي الجابر، أن فريقه سيلعب مع الباطن في الجولة 15 من دوري جميل، وهو في معاناة كبيرة بسبب كثرة الغيابات، موضحًا أنه خلال الفترة الماضية لم يلعب أيّ مباراة وهو يسعى لتحقيق التعادل.

وقال الجابر في تصريحاته: “سنخوض مباراة الباطن بنقص كبير، بسبب إيقاف جمال بن العمري وحسن معاذ وإصابة عبدالوهاب جعفر ومحمد بن يطو وهتان باهبري، إضافة إلى مشكلة هيبرتي الإدارية، ولم أبحث عن التعادلات في أي مباراة خضتها”.

وحول موقف اللاعب الكويتي سيف الحشان، أوضح: “الحشان نجم كبير، لكن ظروف عودته من الإصابة أثرت في استمراره معنا، ونحن بحاجة إلى مهاجم بجانب بن يطور والمغربي، والغيابات أجبرتنا على استعانة نجوم من الأولمبي، والفرص دائمًا تأتي من الصدف، وواثق من قدرتهم على إثبات وجودهم”.

وحول مباراة الباطن، أشار مدرب الشباب “أمام الباطن نحن بحاجة إلى الثلاثة نقاط أكثر من أي وقت مضى، خصوصًا بعد سلسلة من التعادلات الطويلة”.

وتحدث الجابر عن الوضع المالي في الشباب، وقال: “معظم الأندية تعاني من مضايقة مالية، ونحاول إبعاد اللاعبين عن المشاكل المالية كونها شأنًا إداريًّا، نحن بدورنا نتفرغ لما يحدث داخل المستطيل الأخضر، وما يمر به الشباب مرت به أندية كبيرة، وبإذن الله مسألة وقت وتنتهي كل المعوقات”.

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