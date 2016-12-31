الشتوي ملحقاً ثقافياً بالسفارة السعودية في الهند

المواطن – الرياض

باشر الدكتور عبد الله بن صالح الشتوي عمله كمُلحق ثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بدولة الهند.

وأعرب الشتوي عن شكره وتقديره لثقة وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ووكيل الوزارة لشؤون البعثات والمشرف عن الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، والمسؤولين بوزارة التعليم.

يعد الدكتور الشتوي من الكفاءات الإدارية الثرية والمتميزة، حيث عمل سابقًا كمدير الشؤون الدراسية في الصين، وكان أول من عمل على تأسيس الملحقية الثقافية في الصين، وعمل مدير التخطيط الجامعي في وزارة التعليم، كما أن له العديد من الأبحاث والمشاركات في عددٍ من المحافل المحلية والدولية.