الصحة تخاطب الخدمة المدنية لاستمرار صرف بدل النقل

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المواطن-عبد العزيز العلي

تحرّكت وزارة الصحة بمخاطبة وزارة الخدمة المدنية، وذلك لاستمرار صرف بدل النقل الشهري في أثناء تمتُّع الموظّف بالإجازة العادية من رصيده السابق، قبل تاريخ 30/12/1437 هـ، وبرَّرت الوزارة ذلك لتحقيق العدالة بين الموظّفين اللذين لم يتمكّنوا من التمتُّع بأجازتهم العادية في وقتها مراعاةً لمصلحة العمل.

جاء ذلك طبقًا للمعلومات التي حصلت عليها “المواطن” من مخاطبة مديرية الشؤون الصحية بجدة لوكيل وزارة الصحة للموارد البشرية، وذلك حول إمكانية استمرار صرف بدل النقل الشهري في أثناء تمتُّع الموظّف بالإجازة العادية من رصيدٍ سابق قبل نهاية العام الماضي 37.

ووفقًا للمصادر، فإن صحة جدة برَّرت استمرار صرف البدل بسبب تطلُّب حاجة العمل لوجود بعض الموظّفين على رأس العمل، الأمر الذي حال بينهم وبين تمتُّعهم بأجازاتهم العادية في وقتها، ممّا ترتَّب عليه توفُّر رصيد من تلك الأجازة، وفي المقابل، هناك من تمتَّع بأجازته العادية قبل صدور قرار مجلس الوزراء براتبٍ كامل دون أن يتم حسم بدل النقل الشهري.

كما أشارت المصادر إلى أن صحة جدة طلبت من وكيل الوزارة مخاطبة وزارة الخدمة المدنية بإمكانية استمرار صرف بدل النقل للرصيد السابق، وذلك في أثناء التمتُّع بالأجازات الاعتيادية.

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