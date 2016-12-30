الصحة تستنجد بالتعليم لخفض سمنة المدارس

......

المواطن – الرياض

استنجدت وزارة الصحة أخيرًا بنظيرتها وزارة التعليم لمعاونتها في برنامج خاص لتقليل معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات في المدارس، على أن تبدأ المرحلة الأولى منه في 6 مناطق بالمملكة.

وتعتزم وزارة الصحة التوسع في تطبيق هذا البرنامج ليشمل جميع المناطق على أن تتم تغطية نسبة 20% من مدارس المملكة خلال الأعوام الخمسة المقبلة وفقًا لـ”مكة”.

وحددت الصحة تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج في مناطق (الرياض، جدة، مكة المكرمة، الشرقية، الجوف، نجران). وطلبت من التعليم توفير 14 متطلبًا لتنفيذ البرنامج، منها مراجعة المناهج الدراسيّة بإضافة معلومات تدعم اكتساب عادات صحية سليمة للطلاب.

وبينت أن الهدف من هذا البرنامج حشد الموارد والجهود المشتركة للجهات المعنية على مستوى المملكة لتخفيف عبء السمنة على المواطن والمجتمع والنظام الصحيّ، مشيرة إلى أن ذلك يأتي أيضًا لارتباط السمنة بعدد من الأمراض غير المعدية، مثل السكريّ والقلب وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل والسرطان والأمراض الأخرى.

الأكثر مشاهدة