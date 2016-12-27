الصرامي: أعتبر فوز النصر على الهلال 2-0 هزيمة لهذا السبب

المواطن – الرياض
اعتبر الناقد الرياضي، سعود الصرامي، أن فوز النصر على الهلال بهدفين مقابل لا شيء، بمثابة هزيمة.
وقال الصرامي: “أنا أعتبر فوز النصر 2 / صفر على الهلال هو هزيمة للفريق النصراوي لأن النتيجة لا تقل اليوم عن 6 / صفر لو استمر النصر في توهجه واستغلال الفرص”.
وأشاد الصرامي بأداء الفريق النصراوي وبتكتيك مدربه “زوران”.
وتابع الناقد الرياضي: “تكتيك زوران عالي جداً ولا تستطيع أن تشاهده إلا في الملاعب الأوروبية اللي بتعرف تلعب كرة قدم محترفة، فالتكتيك الذي لعب به النصر جريء وشجاع ومفاجئ وعطل الهلال بشكل كامل”.