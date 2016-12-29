الصرامي يتحدى الهلاليّين

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المواطن ـ محمد سلام

أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي أن إدارة نادي الهلال لن تستطيع تكرار ما فعلته إدارتا ناديي النصر والأهلي، بطلب حكام أجانب لأكثر من 8 مباريات في بطولة الدوريّ، واصفًا انتقاد الإدارة الهلالية للتحكيم بـ”أفلام مكشوفة”.

وقال الصرامي، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “أتحدى أن تكرر إدارة الهلال تجربتي إدارتي النصر والأهلي بطلب الحكام الأجانب، لأكثر من ثمان مباريات.. البكائيات أفلام مكشوفة”.

وكان الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، قد انتقد الحكم تركي الخضير الذي أدار مواجهة الفريق أمام النصر في نصف نهائي كأس ولي العهد، يوم الإثنين الماضي، والتي انتهت بفوز العالمي 2 ـ 0.

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