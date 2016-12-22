الصندوق السعودي للتنمية ودوره المرتقب في الميزانية السعودية

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المواطن – الرياض

يلعب الصندوق السعودي للتنمية دورًا مهمًا في تحقيق أهداف المملكة التنموية من خلال الأهداف التي تضمّنها نظامه الأساسي.

يتضمَّن نظام الصندوق السعودي للتنمية القواعد الأساسية لتقديم القروض الإنمائية وتمويل وضمان الصادرات، وبالنسبة لتمويل المشاريع الإنمائية، فيمنح الصندوق القروض وفق شروط وضوابط محدّدة.

أسْهَم الصندوق السعودي للتنمية، خلال سنة 2015م، في تمويل 19 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا بمبلغ إجمالي قدره 2454.12 مليون ريال، وحظي قطاع الطاقة بالنصيب الأكبر من المبلغ الإجمالي، حيث مُوِّلت 3 مشاريع قيمتها الإجمالية 758.75 مليون ريال بنسبة 30.92٪، يليه قطاع النقل والاتصالات الذي اشتمل على 7 مشاريع بمبلغ إجمالي قدره 647.25 مليون ريال بنسبة 26.37٪، وهو القطاع الأكبر من حيث عدد المشاريع الممولة.

ثم تلتهُ القطاعات الأخرى، فاشتملت على 3 مشاريع بمبلغ إجمالي قدره 611.25 مليون ريال بنسبة 24.91٪ ، أمّا قطاع البنية الاجتماعية فاشتمل على 5 مشاريع، اثنان منها في قطاع الصحة، ومشروع واحد في قطاع التعليم، ومشروعان في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية بمبلغ إجمالي قدره 343.12 مليون ريال وتكشل نسبة 13.98٪، أمّا قطاع الزراعة فقد اشتمل على مشروعٍ واحدٍ بمبلغ إجمالي قدره 93.75 مليون ريال بنسبة 3.82٪ من إجمالي مساهمات الصندوق.

ومن المعروف أن الصندوق السعودي للتنمية تأسَّس بموجب المرسوم الملكي رقم م/48، الصادر في 14/8/1394هـ، الموافق 1/9/1974م، وبدأ أعماله بتاريخ 18/2/1395هـ، الموافق 1/3/1975م.