الصندوق العقاري ورحلة البحث عن التمويل السكني

المواطن – الرياض
أعادت تصريحات وزير الاسكان ماجد الحقيل حول الاعلان عن قروض الصندوق العقاري الشهر المقبل – أعادت – الأمل في نفوس المتقدمين للحصول على القرض المعجل والمدرجة طلباتهم في قوائم الانتظار.
وعبر المواطنون عن تفاؤلهم باستئناف قروض الصندوق العقاري التي أكد الوزير الحقيل أنها لم تتوقف خلال العام 2016.
ويعتبر القرض المعجل من أبرز البرامج التمويلية التي يقدمها الصندوق العقاري للباحثين عن حلم تملك المسكن في المملكة.
والقرض المعجل طبقا لموقع الصندوق العقاري هو قرض يتم تمويله من البنك التجاري او اي شركة التمويل العقاري للمواطن الذي هو على قائمة انتظار القرض بالصندوق و يرغب الاستعجال بالحصول على قرض لشراء وحدة سكنية والخروج من قائمة الانتظار لقرض الصندوق .
ولأهمية هذا القرض تعيد ” المواطن” نشر أبرز التساؤلات عن هذا المنتج الذي يقدمه الصندوق العقار.
1/ ما هو التمويل المعجل؟
هو تمويل اختياري من الممول العقاري (بنك- شركة تمويل عقاري) مدعوم الفوائد من الصندوق العقاري مخصص لمن هم في قائمة الانتظار.
2/ هل التمويل مطابق للشريعة الاسلامية؟
نعم
3/ ماهي نسبة التمويل على القرض المعجل؟
نسبة التمويل ٢.٢٥٪، وهي نسبة ثابتة مهما تغير سعر العقار تخصم من الراتب شهرياً، ثم يتم ايداع نسبة الربح للحساب شهرياً، أي أن العميل لن يتحمل أي تكاليف للتمويل خلال ١٥ سنة. بعد مضي ١٥ سنة سيقوم العميل بسداد ١٪ من مبلغ التمويل للصندوق (٧٥٠٠٠ريال) على أقساط شهرية لمدة خمسة سنوات.
4/ كم هي مدة تسديد القرض المعجل؟
بحد اقصى ١٥سنة للقرض المعجل و ٥ سنوات اضافية لتسديد رسوم القرض المعجل مما يعني أن الاجمالي هو ٢٠ سنة .
5/ كيف يمكن سداد الارباح؟
الفائدة تسدد بعد الانتهاء من سداد القرض الى البنك (والذي يعد بدون فوائد، بمعنى أخر فوائده تسدد عن طريق الصندوق) ، حيث لو افترضنا ان فترة السداد 15 سنة ، تبدأ سداد الفائدة خلال 5 سنوات اي ابتداء من السنة رقم 16 حتى سنة رقم 20
6/ هل يعني ذلك ان فترة سداد القرض و والأرباح قد تصل بحد اقصى الى 20 سنة ؟
نعم
7/ كم هي مدة تسديد الفوائد ومتى يبدأ استحقاقها؟
مدة تسديد الارباح المدعومة خمس سنوات وتبدأ بعد الانتهاء من تسديد القرض. مع امكانية السداد المبكر .
8/ بما أن مرحلة التجربة ستكون مع مصرف الراجحي،هل يجب أن يكون حسابي الشخصي بالبنك ؟
نعم يجب ان يكون حسابك الشخصي في مصرف الراجحي.
9/ ماهي فوائد القرض المعجل بالمقارنة مع القرض العادي؟
القرض المعجل هو قرض اختياري لمن هم في قائمة الانتظار فقط ، وهو قرض مخفض جدا (مدعوم من الصندوق) ، بحيث أن جل الفوائد تدفع من قبل الصندوق عن المواطن . لتصبح الفائدة 1%.
10/ كيف أعرف آنني مستحق للقرض المعجل؟
هناك بعض المعايير مثل الأسبقية والقدرة الائتمانية، وسوف يخبرك موظف الصندوق بالموافقة من عدمها
11/ هل أحصل على القرض المعجل من صندوق التنمية العقارية؟
لا، صندوق التنمية العقارية يصدر لك خطاب موافقة مبدئية بعد التحقق من معلوماتك في قائمة انتظار الطلبات والممول العقاري هو من يصدر الموافق النهائية ويمنحك القرض المعجل
12/ هل القرض المعجل ممكن ان يقدم عن طريق بنك اخر غير مصرف الراجحي؟
نعم ، جاري توقيع اتفاقيات مماثلة مع بنوك سعودية أخرى.
13/ هل القرض مخصص للوحدات الجاهزة للبيع أو للأراضي أو للبناء؟
القرض المعجل مخصص فقط للوحدات السكنية الجاهزة سواء شقة أو فيلا.
وكان وزير الاسكان ماجد الحقيل قد أعلن أن الصندوق العقاري يستعد الشهر القادم لإعلان أكبر رقم للقروض العقارية منذ تأسيسه قبل نحو ٤٠ عاماً.