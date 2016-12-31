الصندوق العقاري ورحلة البحث عن التمويل السكني

المواطن – الرياض

أعادت تصريحات وزير الاسكان ماجد الحقيل حول الاعلان عن قروض الصندوق العقاري الشهر المقبل – أعادت – الأمل في نفوس المتقدمين للحصول على القرض المعجل والمدرجة طلباتهم في قوائم الانتظار.

وعبر المواطنون عن تفاؤلهم باستئناف قروض الصندوق العقاري التي أكد الوزير الحقيل أنها لم تتوقف خلال العام 2016.

ويعتبر القرض المعجل من أبرز البرامج التمويلية التي يقدمها الصندوق العقاري للباحثين عن حلم تملك المسكن في المملكة.

والقرض المعجل طبقا لموقع الصندوق العقاري هو قرض يتم تمويله من البنك التجاري او اي شركة التمويل العقاري للمواطن الذي هو على قائمة انتظار القرض بالصندوق و يرغب الاستعجال بالحصول على قرض لشراء وحدة سكنية والخروج من قائمة الانتظار لقرض الصندوق .