الضباب الدخاني يغزو الصين ويصيب ساكنيها بالرعب

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المواطن – نت

تعرضت أجزاء كبيرة من المناطق الشمالية في الصين لضباب دخاني خطير في منتصف ديسمبر مما تسبب في حالة من الرعب بين الصينيين، ويبدو أن الصين على موعد مع موجة جديدة وخطيرة من الضباب الدخاني الكثيف.

وطالبت وزارة البيئة الصينية المناطق الشمالية بالاستعداد لاتخاذ إجراءات طارئة، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لموجة أخرى من الضباب الدخاني الكثيف.

وقالت الوزارة في إشعار، اليوم الخميس، إن من المتوقع أن تشهد منطقة بكين-تيانجين -هيبي ضباباً كثيفاً وكذلك منطقتا شاندونغ وخنان المجاورتان.

وأضافت الوزارة أن من المنتظر استمرار “أحوال طقس سيئة” في هذه المناطق حتى الخامس من يناير، وطلبت من الحكومات المحلية اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من الانبعاثات في الوقت المناسب.

وقالت إنها سترسل 10 فرق للتأكد من تطبيق إجراءات الطوارئ، واتخاذ إجراءات ضد المزارع التي تنتهج “سلوكاً غير قانوني”.

وتعرضت أجزاء كبيرة من المناطق الشمالية بالبلاد لضباب دخاني خطير في منتصف ديسمبر، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بإغلاق مئات المصانع.

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