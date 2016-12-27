الطائرة المنكوبة في كولومبيا عانت من نقص في الوقود

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المواطن- واس- بوغوتا

أفادت النتائج الأولية لتحقيق الطيران المدني الكولومبي التي نشرت اليوم الاثنين في بوغوتا، بأن الطائرة التابعة لشركة “لاميا” البوليفية التي تحطمت في أواخر شهر نوفمبر وأسفرت عن مقتل 71 شخصًا بينهم 19 لاعبًا من فريق تشابيكوينسي البرازيلي، نفد وقودها.

وقال سكرتير الأمن الجوي في الطيران المدني فريدي بونيا خلال مؤتمر صحافي، إن الطيارين “كانا على علم بكميات الوقود المحدودة التي يملكانها، والتي لم تكن مناسبة، وغير كافية”. ومع ذلك لم يبلغ قائد الطائرة سلطات الطيران الكولومبية ولم يفد بأن الطائرة تواجه حالة طارئة إلا قبل سبع دقائق من الاصطدام بجبل في ميديين شمال غرب كولومبيا.

وأوضح بونيا أن الطيار ومساعده فكرا بالهبوط في بوغوتا أو ليتيسيا (جنوب) بسبب “الكمية المحدودة من الوقود”، لكنهما لم يوجها أي طلب في هذا الخصوص.

وأضاف “حتى الآن ليس لدينا أي دليل على أن عطلًا فنيًا تسبب في الحادث، كل شيء مرتبط بعامل بشري وإداري”، لافتًا إلى أن الطائرة كانت تعاني من زيادة في الوزن 500 كليوغرام، لكن ذلك لم يكن “حاسمًا” في الحادث.

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