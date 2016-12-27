الطريق الدوليّ يحصد أرواح أهالي الطاهرية والخضراء

......

المواطن- خالد الأحمد- جازان

ناشد أهالي قريتي “الطاهرية والخضراء” بمنطقة جازان المسؤولين بالتدخل وإيقاف النزيف الدموي المتكرر، الناتج عن وقوع حوادث مروعة بالطريق الدوليّ الرابط بين محافظتي صبيا وأبو عريش، وكان آخر تلك الحوادث يوم أمس وتسببت في وفيات وإصابات بليغة.



وقال خالد جباري لـ“المواطن”: إن الطريق الدوليّ السريع يقع بمنتصف قريتي الطاهرية وخضيرة، وإن هناك خطورة تكمن في قطع الطريق من العابرين والطلاب للوصول إلى الجهة الأخرى من الطريق، ما يتسبب لهم في حوادث مميتة، كان آخرها يوم أمس إذ باشر المرور والدوريات الأمنية والهلال الأحمر وقوع حادث تصادم راح ضحيته شخصان وأصيب آخران بإصابات بليغة نقلا على إثرها لمستشفيات محافظتي ضمد وأبو عريش.



وأشار “جباري” إلى أن كونه مطلعًا ومباشرًا لتلك الحوادث، فإن معظم الوفيات من أبناء القريتين، منهم طلاب مدارس حاولوا قطع الطريق ولقوا حتفهم، فيما يعاني أحد أقاربه من شلل بسبب تلك الحوادث.



ومن جهته، طالب عضو المجلس البلدي بمحافظة ضمد، عبدالله الرياني، باجتماع طارئ للمجلس البلديّ لمناقشة خطور الطريق وإيجاد حلول عاجلة لتلك المخاطر، مضيفًا أن الأهالي تقدموا بشكوى للمحافظة لإيجاد حلول لمشكلة الطريق، وتم تشكيل لجنة لعمل مطبات صناعة، واتفق جميع أعضاء اللجنة على ضرورة عمل مطبات صناعية للحد من السرعات الجنونية، إلا أنه تم إيقاف التنفيذ.

وأضاف “الرياني” أن الأهالي يناشدون المسؤولين بعمل جسر للمشاة أو دوار لتخفيف سرعات المركبات، مبينًا أنهم سيتطرقون إلى نقاش تلك النقاط في الاجتماع ورفعها للمسؤولين.

الأكثر مشاهدة