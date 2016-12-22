العالم يترقب وينتظر الإعلان عن ميزانية المملكة 2017

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المواطن – الرياض

يترقب العالم أجمع الإعلان عن ميزانية المملكة 2017 والتي من المقرر أن يتم الكشف عنها خلال الساعات القليلة القادمة في اجتماع لمجلس الوزراء.

المملكة التي يعد اقتصادها من أقوى الاقتصادات في الشرق الأوسط والعالم، تحبس انفاس العالم مجدداً، حيث وجهت جميع القنوات والوكالات والصحف ووسائل الإعلام بوصلاتها وقنواتها وأقلامها لتغطية أحداث الإعلان عن الموازنة الجديدة للمملكة، والتي ستؤثر بلا شك على اقتصاد العالم، وسط تنبؤات بزيادة الإنفاق لدعم التنمية في البلاد.

ميزانية المملكة 2017 هي أول ميزانية بعد رؤية المملكة 2020، والتي تتضمن برامج اقتصادية لتحقيق النمو المستدام والمتوازن باستخدام أفضل الأدوات الاقتصادية.

وستعلن الميزانية خلال ساعات بمشيئة الله، ومن بين الأمور المهمة المرتقبة أيضاً الإعلان عن خطة ممتدة لعدة سنوات قادمة، تقوم على استمرار الإجراءات والسياسات المالية التي تم اعتمادها أخيراً، وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، بحيث تعطي رؤية مستقبلية واضحة وشفافة لاقتصاد المملكة.