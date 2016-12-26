العالم يحسد المملكة على وجود 5 مبدعين.. تعرف على ما فعلوه

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المواطن – عبد الرحمن دياب – الرياض

إنجازات حكومية، تواكبها نجاحات شخصية، بعضها لم يسلط عليه الإعلام الضوء بالشكل الكافي، على الرغم من أن من بينهم شخصيات حسد العالم المملكة على وجودهم بها.

غادة المطيري



نجحت البروفيسورة غادة المطيري في اكتشاف معدن يمكن الضوء من الدخول إلى جسم الإنسان في رقائق تسمى الفوتون، وهو ما يسهل الدخول إلى الخلايا دون الحاجة لإجراء عملية جراحية.

ونجحت المطيري في استخدام الضوء كبديل عن المبضع، لتكون أول عالمة عربية في مجال النانوتكنولوجي يتم إدراج اسمها في لائحة المخترعين الجدد بعد نيلها أرفع جائزة للبحث العلمي في أمريكا.

منصور الحماد



هو أحد عباقرة الرياضيات، وعلى الرغم من سنه الصغيرة فإنه نجح في تقديم اختراعات يمكنها أن تغير مفهوم العالم أجمع فيما يخص المسائل الرياضية وحلها، حيث كان يبحث عن حلول أخرى للمسائل حتى توصل لحل مسائل رياضية معقدة ذات الحل الوحيد المتكرر وتعميم نفس الفكرة لحل كثيرات الحدود.

وللحماد أكثر من عشرين براءة اختراع مسجلة باسمه وقد توصل مؤخراً إلى نظرية رياضية جديدة أطلق عليها اسم “مفكوك منصور” وهي تساعد في حل العديد من المسائل الهندسية والفيزيائية والرياضية.

تركي الهزازي



في عام 2009، احتل الدكتور تركي الهزازي المرتبة الأولى في أعلى جائزة دولية يقدمها “المؤتمر الدولي لمنظمات أبحاث الأسنان”، وذلك بعد اكتشافه دور جينات جديدة في سرطان الفم، حيث اكتشف دور عائلة جينات تسمى “سرتووينس -سرت 7-1” في التحكم في حدة وفاعلية الخلايا السرطانية التي تصيب الفم.

ونجح الهزازي في الحد من فاعلية “سرت -3” مانحاً الأمل لعدد كبير من المصابين بالمرض حول العالم أجمع وليس المملكة فقط.

أحمد معطش العنزي



نال الدكتور أحمد معطش العنزي جائزة “البورد الأمريكي للطب النووي” في عام 2009، حيث أشادت اللجنة بإنجازه الخاص كأول باحث على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية يجتاز اختبار التخصص وهو علم التشخيص الجزيئي، وهو يعتبر من التخصصات الفرعية الحديثة لعلم الطب النووي الذي يهدف إلى تشخيص الأورام في مراحل مبكرة ما يساعد على العلاج المبكر والفعال.

وإيماناً منه بدوره في نقل المعرفة، نقل العنزي خبراته ليكون استشارياً أول في علم الطب النووي في مستشفى القوات المسلحة في الرياض.

عبد الرحمن طرابزوني



حالياً، يترأس عبدالرحمن طرابزوني شركة “”جوجل أندرويد”، في الشرق الأوسط، وهو ما يأتي تتويجاً لقيادته في تخطيط وتنفيد استثمارات وأعمال الشركة الإستراتيجية كرئيس “جوجل”، الإقليمي للأسواق الناشئة العربية.

وطرابزوني عمل على بناء مشروعات مختلفة خلال عمله في أمريكا، كما شارك في تأسيس عدد من الشركات التقنية والحاضنات الاستثمارية، كما اختارته مجلة “أرابيان بيزنس”، ضمن القادة الـ30 الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط.

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