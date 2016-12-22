العاني: السعودية عازمة على التحول السريع من الاعتماد على النفط

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المواطن – الرياض

أكد إسماعيل العاني، المدير التنفيذي لاستشارات القطاع الحكومي في kpmg، أن الحكومة السعودية ومن خلال الميزانية الجديدة، تنوي الاستمرار في الإنفاق ولكن ترشيد كفاءته.

وأضاف العاني، في مداخلة هاتفية مع قناة CNBC العربية، أن الحكومة السعودية تسعى جاهدة للتحول من الإيرادات المعتمدة على النفط إلى الإيرادات غير النفطية.

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق اليوم على إقرار الميزانية الجديدة، وقدِّرت بـ(890) مليار ريال، وهي أعلى بنسبة (8) في المئة من حجم الإنفاق المتوقع للسنة المالية الحالية، الذي بلغ (825) مليار ريال.

وقدرت الإيرادات بمبلغ ٦٩٢ مليار ريال (ست مئة واثنتين وتسعين مليار ريال)، فيما قدر العجز المتوقع بقيمة 198 مليار ريال.