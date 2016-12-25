العثور على حطام الطائرة في مياه البحر الأسود 

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المواطن – نت

نقلت وكالة “تاس” عن مصدر في وزارة الدفاع أن فرق الإنقاذ عثرت على المكان المرجح لتحطم الطائرة المفقودة في مياه البحر الأسود قرب السواحل.

و قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم إبلاغه باختفاء الطائرة، مضيفا أن بوتين يتسلم التقارير عن سير عملية البحث من وزارة الطوارئ.

من جانبه، عقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اجتماعا طارئا عن طريق الفيديو مع كبار المسؤولين في وزارته، بهدف تنسيق عمليات البحث.

كما نقلت وكالة “نوفوستي” عن مصدر في وزارة الدفاع قوله إن فرق الإنقاذ عثرت على أجزاء من هيكل الطائرة المفقودة وعمود عجلة الهبوط في مياه البحر على بعد 1.5 كم من السواحل، كما تفيد الأنباء بالعثور على بقعة من الزيت على بعد 5 كم عن الشاطئ.